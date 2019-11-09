Беглов осмотрел новое здание школы искусств в Ломоносове

Санкт-Петербург, 9 ноября. Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил новое здание детской школы искусств имени И. Ф. Стравинского в Ломоносове на Ораниенбаумском проспекте.

Глава Северной столицы осмотрел помещения школы искусств, которая была открыта в сентябре, сообщили «Невские новости».

Площадь здания составляет 6,6 тыс. квадратных метров. В новой школе искусств есть два концертных зала на 350 и 120 мест, учебные классы, компьютерный класс, библиотека с читальным залом, буфет, выставочный зал, гардероб и медицинский кабинет.

Для оснащения школы искусств было приобретено современное оборудование и музыкальные инструменты на сумму 85 млн рублей. Общая стоимость проекта строительства здания составила 634 млн рублей.

Детская школа искусств в этом году отмечает свой 50-летний юбилей.