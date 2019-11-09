Пострадавшая от харрасмента девушка рассказала, как Вишневский зажимал студенток у стены

Санкт-Петербург, 9 ноября. Жертвы домогательств со стороны петербургского депутата Бориса Вишневского обратиться в полицию, сообщила выпускница РГПУ им. А.И. Герцена Кристина, рассказавшая историю о непристойном поведении преподавателя.

Девушка прислала в редакцию Nation News новое письмо. Она была возмущена, что Вишневский отрицает свою вину и делает вид, что его оклеветали, а ей никто не верит. Ее также обеспокоила позиция ректора вуза Сергея Богданова, который даже не инициировал внутреннюю проверку.

Кристина отметила, что Вишневский считал нормой трогать девушек, делать странные намеки с обещаниями помочь устроиться в Петербурге. Примечательно, что такое поведение во всем мире считают харассментом.

«Для него всегда было нормально трогать девушек, отпускать шуточки с намеками, говорить о симпатии, обещать помочь с учебой и устроиться в Питере, прижать к стене, словно что-то объясняя, а на самом деле трогать тебя», — написала девушка в письме.

Девушки, пострадавшие от приставаний «яблочника», видя, как его защищают, а их слова считают враньем, не видят другого выхода, как обратиться в правоохранительные органы и продолжать писать в СМИ и рассказывать в социальных сетях эту историю. В письме Кристина призывала других студенток, к которым домогался преподаватель, не молчать.

«Мы призываем других жертв домогательств Вишневского не молчать, а писать в СМИ, соцсети, полицию. Чем нас будет больше, тем будет лучше. Нас в итоге кто-то да услышит. Потому что иначе он останется в университете, продолжая калечить жизни студентов из-за своих похотливых наклонностей», — говорится в сообщении.

На днях редакция Nation News получила письмо от девушки по имени Кристина, которая рассказала о домогательствах со стороны преподававшего в ее вузе Вишневского. Сам Вишневский открестился от всех обвинений, назвав сообщения о домогательствах «враньем».

Накануне редакцию Nation News позвонил неизвестный, который представился соратником Вишневского. Он пообещал приехать в офис издания и расправиться с авторами публикации.