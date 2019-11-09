Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Замешанный в секс-скандале Вишневский не услышал слов осуждения от депутатов ЗакСа

728
0 Оставить комментарий

Замешанный в секс-скандале Вишневский не услышал слов осуждения от депутатов ЗакСа

Санкт-Петербург, 9 ноября. Депутаты петербургского Законодательного собрания отказались комментировать разгоревшийся скандал вокруг парламентария Бориса Вишневского.

Ранее выпускница РГПУ имени Герцена обвинила Вишневского в домогательствах. По ее словам, мужчина приставал не только к ней, но и к другим студенткам.

Редакция «НьюИнформ» обратилась за комментарием к 15 депутатам петербургского ЗакСа в связи с появлением информации о домогательствах со стороны Вишневского. Все попытки получить комментарий на этот счет оказались тщетными — некоторые депутаты не отвечали на звонки, другие отвечали фразой «Без комментариев».

Журналисты также направили официальный запрос в пресс-службу Законодательного собрания Петербурга с просьбой прокомментировать секс-скандал с участием члена «Яблока». Ответ пока не поступил.

Ранее издание Nation News разместило фотографию письма бывшей студентки петербургского вуза, в котором девушка рассказывает о непристойном поведении Вишневского, который преподавал в ее университете.

Замешанный в секс-скандале Вишневский не услышал слов осуждения от депутатов ЗакСа

Выпускница обратила внимание на тщательный выбор Вишневского. По ее словам, жертвами домогательств со стороны педагога были девушки, поступившие в университет из регионов. 

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров