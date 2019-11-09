Замешанный в секс-скандале Вишневский не услышал слов осуждения от депутатов ЗакСа

Санкт-Петербург, 9 ноября. Депутаты петербургского Законодательного собрания отказались комментировать разгоревшийся скандал вокруг парламентария Бориса Вишневского.

Ранее выпускница РГПУ имени Герцена обвинила Вишневского в домогательствах. По ее словам, мужчина приставал не только к ней, но и к другим студенткам.

Редакция «НьюИнформ» обратилась за комментарием к 15 депутатам петербургского ЗакСа в связи с появлением информации о домогательствах со стороны Вишневского. Все попытки получить комментарий на этот счет оказались тщетными — некоторые депутаты не отвечали на звонки, другие отвечали фразой «Без комментариев».

Журналисты также направили официальный запрос в пресс-службу Законодательного собрания Петербурга с просьбой прокомментировать секс-скандал с участием члена «Яблока». Ответ пока не поступил.

Ранее издание Nation News разместило фотографию письма бывшей студентки петербургского вуза, в котором девушка рассказывает о непристойном поведении Вишневского, который преподавал в ее университете.

Выпускница обратила внимание на тщательный выбор Вишневского. По ее словам, жертвами домогательств со стороны педагога были девушки, поступившие в университет из регионов.