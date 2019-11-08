Беглов выделил на премии лучшим петербургским спортсменам 12 млн рублей

Санкт-Петербург, 8 ноября. Губернатор Петербурга Александр Беглов распорядился вручить премии городского правительства лучшим спортсменам и тренерам, сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

По распоряжению главы города, лучшим спортсменам вручат премии правительства города «За достижение высоких спортивных результатов на официальных международных и всероссийских спортивных соревнованиях».

Премию присудили 727 спортсменам и тренерам. На выплату заслуженных премий направили 12 миллионов рублей.

Ранее члены Экспертного клуба Петербурга отметили, что нужно уделить отдельное внимание тем видам спорта, которые не входят в олимпийскую программу. Они предложили скорректировать социальные программы поддержки ветеранов спорта. Речь идет о ежемесячной доплате и предоставлении жилья чемпионам мира и Олимпиады. Участники дискуссии добавили, что необходимо изменить политику городского спортивного комитета.