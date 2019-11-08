Матвиенко и Беглов побывали на юбилее химико-фармацевтического университета

Санкт-Петербург, 8 ноября. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко и губернатор Петербурга Александр Беглов поздравили коллектив и студентов Петербургского государственного химико-фармацевтического университета с юбилеем.

В этом году одному из старейших вузов города исполнилось сто лет. В честь круглой даты в Петербургской академической капелле состоялся праздничный концерт.

«Я хочу поздравить всю нашу дружную университетскую семью с этим славным юбилеем. Я благодарна судьбе, что смогла поступить и учиться здесь», — рассказала Матвиенко, ее цитируют «Невские новости».

Она добавила, что всегда вспоминает своих наставников-педагогов. Парламентарий отметила, что в стенах университета по-прежнему много студентов с «горящими глазами», которые любят свое дело и хотят работать.

Спикер Совфеда выразила уверенность, что молодые специалисты помогут реализовать программу импортозамещения в сфере медикаментов и лекарственных препаратов.

Александр Беглов пожелал вузу процветания и талантливых выпускников. Он добавил, что следующие сто лет для химико-фармацевтического университета будут не менее успешными.

Ранее сообщалось, что Беглов поздравил с профессиональным праздником сотрудников МВД. Он поблагодарил их за безопасный город.