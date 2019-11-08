Депутат ЗакСа рассказал, где разрешат рисовать петербургским граффистам

Санкт-Петербург, 8 ноября. Уличным художникам предложат дорожную карту с объектами, на которых можно рисовать, об этом рассказал депутат Заксобрания Петербурга Денис Четырбок, его слова передает корреспонент Федерального агентства новостей.

Соответствующий законопроект был принят в первом чтении. Ожидается постановление правительства Петербурга с полным списком объектов. Рисовать разрешат на слепых стенах и технологических строениях.

«Я не вижу ничего плохого в том, что серые и унылые трансформаторные будки попадут в руки граффистов. Я не всегда понимаю коммунальщиков, которые с таким упорством закрашивают красиво расписанные объекты», — сказал депутат.

Парламентарий добавил, что в каждом из 18 районов города появится open air зона для рисования. Закон запретит граффити на памятниках, пропаганду национализма и картины, провоцирующие межнациональную рознь.

Четырбок пообещал, что правила для творчества уличных художников будут несложными. Достаточно подать заявку в районную администрацию, показать эскиз будущей работы и дождаться разрешения.