Санкт-Петербург, 8 ноября. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником.

Обеспечение порядка на улицах города — это призвание, поскольку служба в правоохранительных органах связана с риском, отметил глава Петербурга.

«Каждый день вы находитесь на передовой, защищая права граждан, обеспечивая национальную безопасность», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Беглов добавил, что Северная столица является одним из самых безопасных городов страны. Он также поблагодарил ветеранов МВД за сохранение традиций ведомства и передачу знаний новому поколению правоохранителей.

Губернатор пожелал всем крепкого здоровья и новых успехов в служении Петербургу и России.

10 ноября сотрудники органов внутренних дел отмечают профессиональный праздник. До 2011 года это был День милиции, до 1991 года — День советской милиции.