Смольный назвал адреса для выделенных полос в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 ноября. Власти Петербурга выбрали семь участков, на которых появятся выделенные полосы для общественного транспорта.

Обособленная полоса появится на проспекте Маршала Блюхера на участке от Лабораторной улицы до проспекта Энергетиков. На Ленинском проспекте выделенка появилась еще в 2016 году.

Теперь власти решили продлить ее от проспекта Героев и проспекта Народного Ополчения до Московского проспекта и далее на улицу Типанова, проспект Славы, Ивановскую улицу.

Этот участок соединит два района Петербурга, обеспечив удобный коридор для общественного транспорта, пишет «Петербургский дневник».

По словам эксперта Ассоциации транспортных инженеров Владимира Валдина, участок на Блюхера может оказаться не самым востребованным. А вот на юге города, по его мнению, выделенки действительно нужны.

Проектная документация на реализацию проекта уже готова, необходимо финансирование. В комитет по финансам уже направили заявку на получение средств в 2020 году.

Губернатор Петербурга Александр Беглов неоднократно подчеркивал, что ремонт дорог является приоритетной задачей властей. Он также предложил увеличить до трех лет срок контрактов на ремонт дорог.

В городе на Неве реализуется транспортная реформа, которая сделает проезд безопасным и комфортным.