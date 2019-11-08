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Главный синоптик рассказал, какой будет зима в Петербурге

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Главный синоптик рассказал, какой будет зима в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 ноября. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов считает, что предстоящая зима будет похожа на прошлогоднюю.

В зимние месяцы температура воздуха будет положительной, ожидаются и небольшие минусовые температуры. При этом Колесов отметил, что такой прогноз точен только на 70%.

В течение одной недели зимой температура воздуха будет «прыгать и скакать» от плюса к минусу. Среднемесячная температура может соответствовать нормальным значениям, пишет InfoReactor.

Ранее известный российский синоптик Евгений Тишковец заявил, что предстоящая зима может быть одной из самых теплых за всю историю наблюдений.

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