Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Петербургские хирурги извлекли из пациента огромный фаллос

72
0 Оставить комментарий

Петербургские хирурги извлекли из пациента огромный фаллос

Санкт-Петербург, 8 ноября. Житель Петербурга попал в больницу с огромным фаллосом в прямой кишке. Состояние пациента было критическим.

Игрушка для взрослых была настолько большой, что сдавила сосуды и травмировала прямую кишку. Пострадавшего срочно доставили в операционную, медики опасались, что он умрет от болевого шока.

Хирургам удалось извлечь инородный предмет из тела пациента. Они провели полосную операцию и наложили колостому. Сейчас состояние пациента ближе к удовлетворительному, пишет издание «Доктор Питер».

Петербургские хирурги извлекли из пациента огромный фаллос

Однако медперсонал заснял процесс извлечения фаллоса из пострадавшего. Эти данные попали в Сеть. Нарушителям грозит административная ответственность за нарушение этических норм.

Ранее сообщалось, что в Московской области хирурги удалили пациенту двухкилограммовую опухоль.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров