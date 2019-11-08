Петербургские хирурги извлекли из пациента огромный фаллос

Санкт-Петербург, 8 ноября. Житель Петербурга попал в больницу с огромным фаллосом в прямой кишке. Состояние пациента было критическим.

Игрушка для взрослых была настолько большой, что сдавила сосуды и травмировала прямую кишку. Пострадавшего срочно доставили в операционную, медики опасались, что он умрет от болевого шока.

Хирургам удалось извлечь инородный предмет из тела пациента. Они провели полосную операцию и наложили колостому. Сейчас состояние пациента ближе к удовлетворительному, пишет издание «Доктор Питер».

Однако медперсонал заснял процесс извлечения фаллоса из пострадавшего. Эти данные попали в Сеть. Нарушителям грозит административная ответственность за нарушение этических норм.

Ранее сообщалось, что в Московской области хирурги удалили пациенту двухкилограммовую опухоль.