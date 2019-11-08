Хулиган «заминировал» две станции метро в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 ноября. Неизвестный прислал на электронную почту метрополитена Петербурга письмо с угрозой взрыва на двух станциях.

Инцидент произошел днем 7 ноября. По словам злоумышленника, были заминированы станции метро «Площадь Восстания» и «Невский проспект».

Правоохранители проверили указанные станции, взрывных устройств не обнаружили. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту телефонного терроризма, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что полиция задержала в Петербурге мужчину за развращение несовершеннолетней.