Москва, 8 ноября. Билеты на поезда из Петербурга и Москвы в столицу Крымского полуострова — Симферополь – начали продавать в пятницу. Отмечается, что доехать до Крыма можно будет за 3,5 тысячи — на плацкарте и за 3906 рублей — в купе.

Началась продажа билетов на поезда из Петербурга в Крым. Как сообщил оператор этих перевозок «Гранд Сервис Экспресс», движение поездов в этом направлении будет запущено в декабре 2019 года. По данным РИА Новости, пассажиров будут перевозить именные составы дальнего следования «Таврия».

Выбрать и оплатить билеты можно и в железнодорожных кассах, а также на сайте компании-перевозчика. При этом доехать из Москвы до Симферополя в вагоне купе можно от 2966 рублей, в СВ — от 9952 рублей.

Первый поезд из Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря в 14.00 часов по московскому времени. Состав будет находится в пути 43,5 часа.

«Пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов выведут на маршрут, который соединит северную столицу России с Севастополем», — констатировали представители перевозчика.

На следующей день свое путешествие начнет первый пассажирский состав из Москвы в Симферополь. Между городами будут курсировать четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ. Их путь будет составлять 2009 километров. Поездка займет 33 часа. Ранее в Минтрансе РФ сообщили, что первые поезда с пассажирами поедут по железной дороге в Крым до конца этого года.

Напомним, полуостров Крым соединился с российской железнодорожной сетью. Рабочие осуществили стыковку рельсов железнодорожных путей на арке моста. Сразу же после этого по ним прошел тепловоз с вагонами.

Знаковое для всей страны событие произошло 11 июня. Утром строители произвели смычку железной дороги со стороны Керчи и Тамани. Так на арке Крымского моста были соединены железной дорогой два берега. Это означает, что Крым формально соединился с железнодорожной сетью РФ, так как теперь есть сквозное сообщение по первому железнодорожному пути.