Санкт-Петербург, 8 ноября. Глава Петербурга Александр Беглов рассказал о работе снегоплавилен города, которые будут избавлять город от скопившегося на улицах снега. Об этом он сообщил в эфире программы «Новый взгляд».

Беглов рассказал о работе снегоплавилен Петербурга. По словам политика, город планирует построить к 11 действующим еще три снегоплавильни. Беглов уточнил, что недавно он проверил, насколько снегоплавильни готовы к зимнему сезону. Как пишет издание «Невские новости», суммарно действующие снегоплавильни перерабатывают более 601 тысяч кубометров сутки.

«В среднем это более семи тысяч КамАзов в сутки», — подчеркнул он.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов посетил Кировский район и лично проверил, насколько хорошо службы подготовились к зиме. Глава совета МО образований Северной столицы и политолог Всеволод Беликов подчеркнул, что такая активная работа главы города говорит о его желании обеспечить высокий уровень решения любой задачи.

В ходе визита, состоявшегося 1 ноября, Беглов осмотрел снегоуборочную технику. На 92 объектах дорожной сети Кировского района будет работать 156 спецмашин, из них 138 всесезонные. Также закуплена специальная техника для уборки внутридворовых участков. Кроме того, уже подготовлен снегоплавильный пункт, который сможет перерабатывать до 3,5 тысячи кубометров снега в сутки. Он будет обслуживать Кировский и Красносельский районы.

К 1 декабря в Кировском районе завершатся работы по технологии «холодный чердак», которая позволит решить проблемы с образованием на крышах сосулек и наледи, возникающей из-за перепадов температур. К 2020 году эта система будет установлена во всех районах Петербурга. В ходе визита в Кировский район Беглов проверил ремонт кровли в одном из домов по улице Зайцева.

Как отметил Беликов, Северная столица уже готовится к зиме, и это логично, что губернатор хочет лично проверить, как исполняются его указания.

«Считаю, что такое пристальное внимание к этому вопросу оправданно и обоснованно, так как на совещаниях и заседаниях проблема обсуждается, но чтобы в ней предметно разобраться, нужно пообщаться с непосредственными участниками процесса — с горожанами, которые дают обратную связь, с бригадами, с мастерами и управляющими компаниями», — пояснил политолог.

Кроме того, Беликов рассказал, что перед принятием любого решения хороший руководитель должен лично оценить ситуацию. Также эксперт подчеркнул, что Петербург — достаточно большой город, в каждом из районов которого работа организована по-разному. Чтобы обеспечить гибкую и эффективную систему управления, градоначальнику нужно самому знакомиться со всем происходящим.