Беглов прокомментировал возможное повышение тарифов на проезд в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 ноября. Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что власти города обсуждают вопрос повышения тарифов на проезд в общественном транспорте.

По словам Беглова, возможное повышение тарифов с 2020 года сейчас обсуждается в правительстве Северной столицы и окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

«Соответствующие расчеты мы еще проводим. Для тех, кто будет пользоваться проездным «Подорожник», цены возрастут, я думаю, на 5-8%. А для гостей города стоимость может возрасти на 10-15 рублей. То есть разовый проезд в метро может составить 60 рублей, на наземный транспорт — 50 рублей. Расчеты еще ведутся», — сообщил губернатор Петербурга.

Он отметил, что разовым проездом на городском транспорте пользуются преимущественно туристы, а горожане предпочитают использовать проездные билеты.

«Много туристов приезжает в наш город. Практически мы дотируем из бюджета эту категорию граждан. Только в этом году дотации составили порядка 40 млрд рублей. Это большая сумма. Мы должны защитить бюджет», — пояснил Беглов.

В настоящий момент разовая поездка в метро Петербурга стоит 45 рублей, на наземном транспорте — 40 рублей.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что стоимость проезда по новой трассе М11 Москва — Санкт-Петербург обойдется в зависимости от дня недели и наличия транспондера в сумму от полутора до двух тысяч рублей.