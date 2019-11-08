Беглов анонсировал появление в Петербурге новой экологической службы

Санкт-Петербург, 8 ноября. Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что за экологическим состоянием Северной столицы будет следить специально созданная организация.

В эфире программы «Новый взгляд» глава Петербурга оценил готовность города к предстоящей зиме. По его словам, на сегодняшний день к работе готовые 100 площадок для складирования снега, но уже в ближайшее время их количество будет увеличено до 150.

«Частные организации вываливают снег в реки и каналы, что плохо для экологии города», — приводят слова губернатора «Невские новости».

Беглов отметил, что для предотвращения подобных ситуаций в Северной столице будет создана специальная экологическая служба, которая в круглосуточном режиме станет контролировать уровень загрязнения воздуха, предупреждать сброс убранного с улиц снега в водоемы, отслеживать другие проблемы экологии.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что губернатор Петербурга высоко оценил благоустройство парка Сосновка в Выборгском районе, где была проведена масштабная реконструкция зеленой зоны.