Депутата Вишневского обвинили в сексуальных домогательствах к первокурсницам РГПУ

Санкт-Петербург, 7 ноября. Бывшая студентка петербургского преподавателя и депутата Бориса Вишневского обвинила его в сексуальных домогательствах.

Одна из выпускниц Российского государственного педагогического университета имени Герцена Кристина направила в редакцию Nation News письмо, в котором рассказала, как ее бывший преподаватель политологии воспользовался своим положением. По ее словам, домогательствам со стороны Вишневского подверглись еще четыре студентки.

Она также предположила, что среди пострадавших могли быть несовершеннолетние, поскольку первокурсницам на момент поступления как правило еще нет 18 лет.

«Когда я, в 2014 году, была студенткой РГПУ имени Герцена, Вишневский домогался меня и моих сокурсниц. Для нас стало полнейшей неожиданностью, что он до сих преподает в нашем университете, и имеет власть над студентами», — пишет Кристина.

Автор письма отметила, то Вишневский выбирает первокурсниц, приехавших из провинции, поскольку у них нет родных и знакомых в Петербурге, которые могли бы их защитить. При этом, как утверждает выпускница РГПУ, преподаватель часто показывает студентам свое депутатское удостоверение, намекая на парламентскую неприкосновенность. По словам Кристины, в студенческой среде ходят слухи, что его интересуют не только девушки, но и юноши.

Впрочем, сам Вишневский все обвинения отрицает. Комментируя ситуацию порталу Nation News, он заявил, что никогда не преподавал на первом курсе в университете имени Герцена. Он ведет лекции только у второго курса и у магистров. Рассказ, изложенный в письме Кристины, депутат назвал откровенным «враньем».