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Гильзу с землей Пискаревского мемориала заложат в основание стелы в Израиле

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Гильзу с землей Пискаревского мемориала заложат в основание стелы в Израиле

Санкт-Петербург, 7 ноября. Военнослужащие провели ритуал передачи земли с Пискаревского мемориала в Петербурге для памятника в Израиле, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Церемония с участием роты почетного караула состоялась 7 ноября. Гильза с землей отправится в Иерусалим и будет заложена в основание мемориала «Свеча Памяти».

На торжественном мероприятии присутствовал ветеран Великой Отечественной войны Василий Васецкий и жители Петербурга. Реализация этого проекта стала результатом совместной работы правительств Петербурга и Иерусалима, архитекторов двух городов.

Стелу посвятят памяти жертв Холокоста и блокады Ленинграда, его откроют в январе 2020 года. Впервые памятник погибшим ленинградцам установят за пределами России.

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