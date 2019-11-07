Гильзу с землей Пискаревского мемориала заложат в основание стелы в Израиле

Санкт-Петербург, 7 ноября. Военнослужащие провели ритуал передачи земли с Пискаревского мемориала в Петербурге для памятника в Израиле, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Церемония с участием роты почетного караула состоялась 7 ноября. Гильза с землей отправится в Иерусалим и будет заложена в основание мемориала «Свеча Памяти».

На торжественном мероприятии присутствовал ветеран Великой Отечественной войны Василий Васецкий и жители Петербурга. Реализация этого проекта стала результатом совместной работы правительств Петербурга и Иерусалима, архитекторов двух городов.

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