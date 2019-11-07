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Власти Петербурга рассказали, каким будет кинотеатр «Максим» после реставрации

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Власти Петербурга рассказали, каким будет кинотеатр «Максим» после реставрации

Санкт-Петербург, 7 ноября. Глава администрации Приморского района Николай Цед рассказал, каким будет обновленный кинотеатр «Максим» на Ланском шоссе в Петербурге.

Власти хотят сохранить исторический вид кинотеатра и добавить в него трансформируемое многофункциональное пространство. Здесь появится зал на 799 мест, лектории и помещения для детских кружков.

«Максим» – это больше, чем кинотеатр, это часть пусть и новой, но все-таки истории для многих петербуржцев», — отметил Цед, его слова приводит «Петербургский дневник».

Глава администрации добавил, что это значимое место и для него лично.

По распоряжению губернатора Александра Беглова здание отреставрируют. Уже в 2021 году «Максим» примет первых посетителей.

Ранее губернатор пообещал выделить 2 млрд рублей на ремонт исторических фасадов зданий в Петербурге.

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