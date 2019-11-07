Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 ноября. Эксперты компании HeadHunter назвали самые высокооплачиваемые профессии в Петербурге.

Специалисты проанализировали более 61 тысячи вакансий, размещенных на сайте с 1 по 31 октября. В прошлом месяце в Петербурге появилось на 9% больше вакансий, чем в сентябре.

Число открытых и обновленных резюме выросло на 15% по сравнению с октябрем прошлого года. Самые востребованные сотрудники в сфере продаж — 28% от общего числа вакансий, Интернет и ИТ — 16% вакансий, производство — 12%, в строительстве 9% вакансий, на остальные сферы приходится по 8% вакансий.

Средняя зарплата в Петербурге составила 45 тысяч рублей, в прошлом году — 42 тысячи рублей. Самую высокую зарплату предлагают техническому директору — от полмиллиона рублей до 2,5 млн рублей.

Руководителю отдела аналитики готовы заплатить порядка 350 тысяч рублей, ведущему разработчику на iOS — до 300 тысячи рублей на руки. Еще одна высокооплачиваемая позиция — руководитель e-commerce, такому специалисту готовы заплатить от 250 тысяч рублей.