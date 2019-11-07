Грабитель в Петергофе вынес из квартиры украшения на 300 тысяч рублей

Санкт-Петербург, 7 ноября. Неизвестный украл крупную сумму денег и ювелирные украшения из квартиры на улице Чичеринская в Петергофе.

В полицию утром 7 ноября обратилась потерпевшая. Она оценила пропавшее имущество в 300 тысяч рублей. На месте происшествия полицейские обнаружили улики, оставленные преступником.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже, ведется расследование, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что в Петергофе задержали мужчину, который больше года вступал в интимные отношения со школьницей.