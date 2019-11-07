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Опубликовано видео с толпой, скопившейся на платформе станции метро «Девяткино»

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Опубликовано видео с толпой, скопившейся на платформе станции метро «Девяткино»

Санкт-Петербург, 7 ноября. Толпа из нескольких тысяч человек скопилась у входа и на платформе станции метро «Девяткино» в Петербурге в связи с ограничением движения по красной ветке. В распоряжение Федерального агентства новостей поступило видео с места событий.

Напомним, движение поездов по красной ветке ограничили из-за проблем с питанием, возникших на одном из участков линии. Неисправность уже устранили.

Станция «Девяткино» некоторое время была закрыта на вход. Ранее ФАН публиковало фото затора, возникшего у станции. Из-за коллапса многие петербуржцы опаздывают на работу.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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