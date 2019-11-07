Очередь из нескольких тысяч человек скопилась у входа в метро «Девяткино»

Санкт-Петербург, 7 ноября. Очередь из нескольких тысяч человек скопилась у входа на станцию «Девяткино» Санкт-Петербургского метрополитена. Затор возник из-за ограничения движения на красной ветке, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

По данным источника ФАН, на одном участке линии возникли проблемы с питанием. На данный момент неисправность устранили, людей начали пускать в метро.

Станция «Девяткино» некоторое время была закрыта на вход, поезда ходили с увеличенным интервалом. Люди скопились в подземном переходе, на платформе у поездов также образовался затор. Из-за транспортного коллапса многие опоздают на работу.