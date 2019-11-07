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Очередь из нескольких тысяч человек скопилась у входа в метро «Девяткино»

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Очередь из нескольких тысяч человек скопилась у входа в метро «Девяткино»

Санкт-Петербург, 7 ноября. Очередь из нескольких тысяч человек скопилась у входа на станцию «Девяткино» Санкт-Петербургского метрополитена. Затор возник из-за ограничения движения на красной ветке, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Очередь из нескольких тысяч человек скопилась у входа в метро «Девяткино»

По данным источника ФАН, на одном участке линии возникли проблемы с питанием. На данный момент неисправность устранили, людей начали пускать в метро.

Очередь из нескольких тысяч человек скопилась у входа в метро «Девяткино»

Станция «Девяткино» некоторое время была закрыта на вход, поезда ходили с увеличенным интервалом. Люди скопились в подземном переходе, на платформе у поездов также образовался затор. Из-за транспортного коллапса многие опоздают на работу.

Очередь из нескольких тысяч человек скопилась у входа в метро «Девяткино»

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Источник: Федеральное агентство новостей
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