На Петербургском культурном форуме расскажут о правильном сочетании искусства с бизнесом

Деловая площадка VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума 15 ноября соберет российских и зарубежных экспертов на марафон бизнес-кейсов, в фокусе которого будет интеграция искусства в имиджевые стратегии компаний.

Марафон проходит третий год и пользуется бешеной популярностью среди гостей мероприятия. В этот раз сессия будет насыщена практиками, в силу чего посещаемость обещает быть очень высокой. Спикеры презентуют лучшие бизнес-кейсы с наглядной демонстрацией их эффективности.

Модератором марафона заявлена Ольга Подойницына, участница международного рейтинга ста самых влиятельных руководителей в области коммуникаций авторитетного издания The Holmes Report. В ее послужном списке множество высоких профессиональных наград вплоть до SABRE Award.

Одним из ключевых спикеров сессии выступит Андрей Филатов, предприниматель, филантроп, основатель фонда Art Russe. Будучи тренером по шахматам, он не раз вставал во главе отечественных и международных шахматных федераций, а как глава компании «Н-Транс» регулярно находил возможность объединить спорт с искусством, например, проводя в музеях масштабные шахматные турниры.

На сегодняшний день коллекция фонда Art Russe, одного из крупнейших частных собраний советского искусства, включает около 400 произведений выдающихся художников советской эпохи: Репина, Серова, Фешина, Попкова и других. Миссией фонда стала популяризация отечественного искусства ХХ века, а одним из способов познакомить с этим направлением зарубежную аудиторию стало изображение картин из коллекции Филатова на этикетках вина его французской винодельни. Аудитория «винной» галереи — около 90 000 человек в год.

Другим интереснейшим спикером мероприятия станет Эрве Микаэлофф, всемирно известный арт-консультант, международный эксперт в области искусства, основатель HM Conseils, куратор французской транснациональной компании, производителя предметов роскоши – группы LVMH (Louis Vuitton, Moet Hennessy, Berlutti, Veuve Cliquot, Cheval Blanc Hotels) и Фонда Louis Vuitton, личный советник председателя совета директоров LVMH Бернара Арно.

Микаэлофф готовится выступить по теме «Искусство и люксовые бренды», в рамках выступления он поделится богатейшим опытом курирования и организации проектов, а также расскажет специфику работы с частными коллекционерами.

Одним из самых интересных кейсов в марафоне обещает стать выставочный тур «Hennessy 250: создавая будущее с 1765 года», приуроченный к 250-летию легендарного французского коньячного Дома Hennessy. Масштабы проекта действительно впечатляют: он реализован в пяти городах мира (Гуанчжоу, Нью-Йорке, Йоханнесбурге, Париже и Москве).

Презентуют кейс его главные участники и основатели: Эрве Микаэлофф, художественный директор Дома Hennessy Хоа До Динь, российская художница и куратор масштабных выставок, руководитель департамента искусства и науки университета Сорбонны (Франция) Ольга Киселева.