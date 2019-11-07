Беглов поручил нарастить количество снегоуборочной техники в Пушкине

Санкт-Петербург, 7 ноября. Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил расширить парк снегоуборочной техники в Пушкине до начала сезона снегопадов.

В среду Беглов совершил рабочую поездку по Пушкинскому району, проверив, в том числе, готовность снегоуборочной техники. По итогам проверки губернатор поручил нарастить парк специальной техники для уборки снега, чтобы город не утопал в сугробах. Поручение должно быть выполнено до начала декабря.

«Первый снег показал, что предприятия справляются с нагрузкой. Но я поручил до 29 ноября укомплектовать и поставить на учет дополнительные технические средства», — заявил Беглов.

Губернатор уделил внимание вопросу борьбы с образованием наледи на крышах. В преддверии холодов в 73 домах района с «опасными» крышами были проведены мероприятия по нормализации температурного режима по программе «холодный чердак». В ряде домов по инициативе жителей по периметру кровли был уложен греющий кабель.

«Мы сравним эффективность обеих программ, чтобы рекомендовать наиболее действенный метод управляющим компаниям», — сказал Беглов.

В зимний период в Пушкинском районе для уборки улиц планируется задействовать 208 единиц техники, еще 32 снегоуборочные машины будут закуплены дополнительно.

Как пишет «Газета.ру», первый снегопад в Петербурге в нынешнем году начался 27 октября.