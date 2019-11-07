Музейный комплекс, посвященный субмаринам, появится на месте подлодки Д-2 в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 ноября. Большой музейный комплекс может появиться на месте подводной лодки Д-2 «Народоволец». Об этом рассказал директор Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого (ЦВММ) Руслан Нехай. По его словам, такая идея уже нашла поддержку в Минобороны.

Знаменитая подлодка Д-2 «Народоволец» в этом году отмечает двойной юбилей – 90-летие спуска подлодки на воду и 25-летие с момента открытия на ее базе музея. Как сообщается, лучшим подарком для коллектива музея стало решение губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, который передал музею территорию выставочного центра «Ленэкспо», где стоит лодка.

Директор ЦВММ Руслан Нехай рассказал, что уже в ближайшее время на это месте может появиться новый музейный комплекс, посвященный боевым субмаринам.

«В таком большом, великом городе, как Петербург, музей подводных сил должен быт несколько другим. Мы видим его двух- или трехэтажным, с новой экспозицией. Есть принципиальная возможность построить новое здание, и мы ей воспользуемся», — отметил Нехай.

Он добавил, что руководство музея хочет разместить модели всех подводных лодок, которые проектировались или строились в Советском Союзе и России. Печатать экспонаты будут с помощью 3D-принтера в масштабе 1:48 или 1:50.

Напомним, что дизель-электрическая подлодка Д-2 «Народоволец» была спущена на воду в 1929 году. За период Великой Отечественной войны Д-2 совершила 4 боевых похода, произвела 12 торпедных атак с выпуском 19 торпед.