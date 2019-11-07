Полиция задержала водителя, совершившего наезд на сотрудника ППС в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 ноября. Сотрудники петербургской полиции остановили автомобиль на перекрестке Петергофского шоссе и улицы Адмирала Трибуца для проверки документов. Водитель отказался выполнять требование полиции и попытался скрыться, сбив одного из сотрудников полиции.

В распоряжении Федерального агентства новостей оказалась видеозапись с места происшествия.

Пострадавший сотрудник полиции был госпитализирован, а водитель – задержан. По данному факту проводится проверка, материалы которой будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Напомним, что на этой неделе ФАН сообщало о ДТП с участием «Газели» и фургона Fiat Ducato, которое произошло на Приморском шоссе на участке от Лахты до Лисьего Носа в Петербурге. В результате лобового столкновения оба фургона перевернулись. При этом один автомобиль остался на проезжей части, а второй отбросило на обочину. Информации о пострадавших не поступало, на место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и кареты скорой помощи.