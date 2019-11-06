Петербуржцам предложили оценить качество ЗСД

Санкт-Петербург, 6 ноября. Жителям Петербурга предложили оценить удобство и качество Западного скоростного диаметра в рамках опроса, опубликованного в Интернете.

ЗСД является одной из самых популярных трасс в Петербурге, ежедневно по ней проезжают до 380 тыс. автомобилей. В среду в Сети был размещен опрос, в котом жителям Северной столицы предлагают оценить качество и удобство ЗСД.

Как сообщили «Комсомольской правде — Петербург» в Смольном, полученные данные будут «направлены на развитие и усовершенствование магистрали, анализ нововведений и получение обратной связи от всех категорий пользователей дороги».

Опрос состоит из нескольких блоков. Респондентам предстоит ответить на вопросы о том, почему они выбирают ЗСД, какова при этом экономия времени, с какой скоростью ездят по трассе, поддерживают ли предложение об увеличении скоростного лимита.

Много вопросов касаются финансовых аспектов. Жителей Петербурга спрашивают, устраивает ли их стоимость проезда по ЗСД, какая, по их мнению, стоимость является адекватной. Кроме того предлагается оценить качество услуг на ЗСД и оставить свои предложения и замечания.

Отметим, в середине октября сообщалось, что порядка 130 дорог отремонтировали в Петербурге за год. На ремонт в текущем году было выделено чуть больше 5 млрд рублей. Незадолго до этого стало известно, что Смольный выделит 7 млрд рублей на ремонт дорог в следующем году. Власти хотят привести в порядок до 85% дорожной сети.