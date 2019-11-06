Беглов принял участие в запуске производства нового внедорожника Toyota в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 ноября. Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в торжественной церемонии запуска производства внедорожника Toyota RAV4 на автозаводе в Шушарах.

Японская автомобилестроительная корпорация вложила пять миллиардов рублей в модернизацию цехов автозавода в Шушарах для запуска производства внедорожника RAV4. В торжественной церемонии запуска производства приняли участие губернатор Александр Беглов, генеральный консул Японии в Петербурге Ясумаса Иидзима, а также исполнительный вице-президент корпорации Toyota Есида Моритака.

«Это первенец в автопроме нашего города. Это самый активный инвестор в нашем городе. И даже в сложные экономические времена руководство Toyota продолжало инвестировать в модернизацию производства в Санкт-Петербурге», — пояснил губернатор.

В свою очередь Есида Моритака отметил, что с 2007 года концерн Toyota инвестировал в развитие автозавода в Санкт-Петербурге более 30 миллиардов рублей, что позволяет осуществлять серийное производство автомобилей пятого поколения. Он также добавил, что сегодняшняя церемония запуска производства RAV4 свидетельствует о серьезных намерениях концерна Toyota в России.

«Новая модель RAV4 полностью соответствует современным системам безопасности. Нам удалось реализовать все задуманные технологические решения в новой модели», — отметил Моритака.

В настоящее время завод «Тойота Мотор» в Петербурге производит седан Toyota Camry и кроссовер Toyota RAV4. С 2011 года автозавод работает в две смены. Мощность производства составляет 100 тысяч автомобилей в год.