Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Беглов проверил работу новой котельной в Пушкинском районе Петербурга

774
0 Оставить комментарий

Беглов проверил работу новой котельной в Пушкинском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 6 ноября. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проверил работу новой котельной в поселке Шушары Пушкинского района города. Строительство объекта было завершено в октябре 2019 года, и сейчас к нему подключены восемь домов, расположенных в северной части микрорайона.

Как передает издание «Невские новости», Беглов прибыл в Пушкинский район с рабочим визитом.

Подача теплоснабжения с новой котельной в дома стартовала вечером 5 ноября. Отмечается, что объект был построен в соответствии со всеми требованиями техрегламентов и проектной документации. Мощность котельной составляет 32 МВт. Общая площадь здания — 516 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что Александр Беглов проинспектировал Кировский район Петербурга. Градоначальник проверил ход ремонтных работ Путиловской набережной, работу детсада на Канонерском острове и снегоплавильни на проспекте Стачек.

infox - new
Источник: Невские новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров