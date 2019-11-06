Беглов проверил работу новой котельной в Пушкинском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 6 ноября. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проверил работу новой котельной в поселке Шушары Пушкинского района города. Строительство объекта было завершено в октябре 2019 года, и сейчас к нему подключены восемь домов, расположенных в северной части микрорайона.

Как передает издание «Невские новости», Беглов прибыл в Пушкинский район с рабочим визитом.

Подача теплоснабжения с новой котельной в дома стартовала вечером 5 ноября. Отмечается, что объект был построен в соответствии со всеми требованиями техрегламентов и проектной документации. Мощность котельной составляет 32 МВт. Общая площадь здания — 516 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что Александр Беглов проинспектировал Кировский район Петербурга. Градоначальник проверил ход ремонтных работ Путиловской набережной, работу детсада на Канонерском острове и снегоплавильни на проспекте Стачек.