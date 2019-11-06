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Мусорную реформу в Петербурге предложили отложить еще на год

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Мусорную реформу в Петербурге предложили отложить еще на год

Санкт-Петербург, 6 ноября. Мусорную реформу в Петербурге могут отложить еще на один год, сообщил председатель комитета по тарифам города Дмитрий Коптин.

Чиновник напомнил, что ранее было принято решение о введении моратория на этот год, и, по его словам, комитет будет настаивать на его продлении на следующий год.

«Пока слишком много нерешенных вопросов, в частности, еще не актуализирована территориальная схема, которая должна определять все объемы и потоки отходов, сколько и где их образуется, куда их отправляют на обезвреживание и захоронение», — сказал в беседе с «Петербургским дневником» Коптин, добавив, что Петербург к этим переменам не готов.

По новым правилам, плата за вывоз и утилизацию мусора должна рассчитываться из числа проживающих в квартире людей, а не от количества квадратных метров. В регионе должны выбрать единого оператора, который будет отвечать за все — от контейнерной площадки мусора до полигона или мусороперерабатывающего завода.

Коптин сообщил, что часть регионов России уже перешла на новые правила, но последствия оказались плачевными. Региональные власти утвердили программы, предусматривающие строительство мусороперерабатывающих заводов и полигонов, но в итоге — произошел резкий рост тарифа за вывоз отходов.

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Источник: Петербургский дневник
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