Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Отправление поездов с начальных станций ОЖД восстановлено после непогоды

621
0 Оставить комментарий

Отправление поездов с начальных станций ОЖД восстановлено после непогоды

Санкт-Петербург, 6 ноября. Отправление поездов с начальных станций Октябрьской железной дороги (ОЖД) осуществляется по графику. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

Напомним, вечером 5 ноября из-за неблагоприятных погодных условий (мокрый снег с дождем) на некоторых участках железной дороги обледенели контактные провода и токоприемники подвижного состава. В результате были задержаны не менее десяти поездов дальнего следования. Кроме того, значительно отстали от расписания электрички на направлениях Волховстрой — Бабаево, Гатчина — Санкт-Петербург и Санкт-Петербург — Тосно.

На данный момент диспетчеры и специалисты ОЖД принимают все необходимые меры для нормализации графика. К местам затрудненного движения направили специальную технику, за минувшую ночь удалось очистить от наледи более тысячи километров контактной сети. Кроме того, было предоставлено питание пассажирам поездов дальнего следования, которые задержались в пути более чем на четыре часа. Также была организована развозка для пассажиров, прибывших в Петербург после закрытия метро.

В ОЖД отметили, что по-прежнему возможны задержки в пути следования поездов. Пассажиров просят внимательно следить за объявлениями на станциях и в вагонах.

infox - new
Источник: Пресс-служба Октябрьской железной дороги
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров