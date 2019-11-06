Отправление поездов с начальных станций ОЖД восстановлено после непогоды

Санкт-Петербург, 6 ноября. Отправление поездов с начальных станций Октябрьской железной дороги (ОЖД) осуществляется по графику. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

Напомним, вечером 5 ноября из-за неблагоприятных погодных условий (мокрый снег с дождем) на некоторых участках железной дороги обледенели контактные провода и токоприемники подвижного состава. В результате были задержаны не менее десяти поездов дальнего следования. Кроме того, значительно отстали от расписания электрички на направлениях Волховстрой — Бабаево, Гатчина — Санкт-Петербург и Санкт-Петербург — Тосно.

На данный момент диспетчеры и специалисты ОЖД принимают все необходимые меры для нормализации графика. К местам затрудненного движения направили специальную технику, за минувшую ночь удалось очистить от наледи более тысячи километров контактной сети. Кроме того, было предоставлено питание пассажирам поездов дальнего следования, которые задержались в пути более чем на четыре часа. Также была организована развозка для пассажиров, прибывших в Петербург после закрытия метро.

В ОЖД отметили, что по-прежнему возможны задержки в пути следования поездов. Пассажиров просят внимательно следить за объявлениями на станциях и в вагонах.