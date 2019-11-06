Железнодорожный коллапс на ОЖД привел к задержке 10 поездов дальнего следования 

Санкт-Петербург, 6 ноября. Сбои в работе контактной сети на Октябрьской железной дороге из-за непогоды привели к задержке десяти поездов дальнего следования в Северо-Западном федеральном округе, сообщает пресс-служба ОЖД.

Обрушившаяся на Петербург и Ленобласть непогода привела к задержке десяти поездов дальнего следования. Сейчас последствия устраняют специальной техникой — вибропантографами, которые служат для уборки наледи с проводов.

На данный момент более четырех часов задерживаются поезда №9 Архангельск — Петербург; №74 Петербург — Тюмень; №806 Петербург — Петрозаводск; №65 Мурманск — Минск и №124 Петербург — Киров.

Около трех часов составляет задержка поездов №72 Петербург — Екатеринбург; №15 Мурманск — Москва; №820 Псков — Петрозаводск. До двух часов составила задержка поездов №456 Петербург — Архангельск и №812 Псков — Петербург.

Пассажиров поездов, которые задержались в пути более чем на четыре часа, обеспечат питанием, заверили в ОЖД. Пассажиров поездов №9 и №812 отправят в пункты назначения на автобусах.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что ряд серьезных сбоев произошел на ОЖД, что привело к задержкам поездов на пяти направлениях. С задержками следуют поезда на участках: Саблино — Колпино, Верево — Гатчина, Петербург — Строганово, Петербург — Волховстрой.

Железнодорожный коллапс произошел и на участке между Северной столицей и Лугой, передавал корреспондент ФАН. Электрички с пассажирами остановились посреди маршрута; пассажиры вынуждены идти пешком.