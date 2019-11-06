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Крупный сбой произошел на пяти направлениях Октябрьской железной дороги

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Крупный сбой произошел на пяти направлениях Октябрьской железной дороги

Санкт-Петербург, 6 ноября. Ряд серьезных сбоев произошел на Октябрьской железной дороге (ОЖД). Это привело к задержкам поездов на пяти направлениях, сообщает пресс-служба Российских железных дорог. Отмечается, что причиной сбоев стали неблагоприятные погодные условия.

«Ввиду неблагоприятных погодных условий вечером 5 ноября на ряде направлений Октябрьской железной дороги наблюдаются сбои в работе устройств контактной сети. В связи с этим в настоящее время с задержками следуют поезда на участках: Саблино — Колпино, Верево — Гатчина, Санкт-Петербург — Строганово, Санкт-Петербург — Волховстрой», — говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий, железнодорожный коллапс произошел и на участке между Санкт-Петербургом и Лугой. Электрички с пассажирами остановились посреди маршрута; пассажиры вынуждены идти пешком.

По предварительной информации, причиной сбоя стало обледенение контактной сети, которое привело к остановке поезда «Ласточка» на перегоне Колпино — Саблино. По свидетельствам пассажиров, им пришлось ждать более пяти часов.

Руководство ОЖД уже создало оперативный штаб, который делает все возможное, чтобы восстановить движение поездов по графику.

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Источник: ТАСС
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