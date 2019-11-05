Власти Петербурга увеличат стоимость патента для трудовых мигрантов

Санкт-Петербург, 5 ноября. Стоимость патента для трудового мигранта в следующем году будет увеличена с 3,8 тыс. до 4 тыс. рублей. Такое решение было принято на заседании правительства Петербурга, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Повышение на 200 рублей позволит увеличить доходную часть бюджета на 800 млн рублей. В Петербурге в прошлом году было выдано почти 250 тыс. патентов на работу мигрантов, и это принесло городской казне более 7 млрд рублей.

Как заявил губернатор города Александр Беглов, на сегодняшний день в Петербурге миграционная ситуация стабильная, а уровень безработицы один из самых низких в стране.

Ранее сообщалось, что в Петербурге может появиться электронная карта мигранта. Речь идет о пластиковом документе со встроенным чипом, в котором будет указана информация о гражданине, включая его отпечатки пальцев и фотографию. Карта мигранта позволит исключить подделку документов, в том числе при оформлении патента. Примечательно, что подобная система уже хорошо зарекомендовала себя в Европе.

Отметим, что в прошлом году администрация Петербурга выдала 350 тыс. миграционных карточек иностранцам, которые приехали в Северную столицу на заработки. Из этих людей лишь 236 тысяч получили патент и были легализованы.