В Петербурге определят победителей IV Национальной оперной премии «Онегин»

Торжественная церемония вручения премии «Онегин» при участии звезд мировой оперы пройдет в Михайловском театре 1 декабря. С поклонниками оперного искусства встретятся представители более чем 20 театров РФ, российские и мировые оперные звезды. На торжественной церемонии выступят всемирно известные исполнители: Сергей Скороходов, Полина Шамаева, Алексей Татаринцев, Юлия Маточкина, Светлана Москаленко, Борис Пинхасович, Олеся Петрова и сам председатель жюри — народный артист РФ, лауреат Государственной премии СССР Сергей Лейферкус. Ведущими церемонии выступят знаменитый кинорежиссер Федор Бондарчук и актриса, телеведущая Сати Спивакова.

По словам организаторов, в этом году премия «Онегин» вручается в девяти конкурсных и семи специальных номинациях. 15 октября экспертный совет премии объявил номинантов из различных регионов России — от Москвы и Петербурга до Башкирии и Бурятии.

На следующий день, 2 декабря, в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии состоится концерт, посвященный 50-летию творческой деятельности Сергея Лейферкуса. На сцену выйдут знаменитые оперные исполнители, ведущие солисты оперных театров мира и лауреаты премии «Онегин».

Напомним, премия «Онегин» была учреждена в 2016 году с целью популяризации российского оперного искусства и содействия его развитию. Это уникальное событие объединяет большую часть оперных театров нашей страны, дает возможность профессионалам и поклонникам оперы познакомиться с лучшими исполнителями и коллективами России. В 2018 году церемонию награждения посетили министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский, начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков, председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко, генеральный директор Большого театра России Владимир Урин.