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Лифт с двумя рабочими упал в шахту в петербургском роддоме

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Лифт с двумя рабочими упал в шахту в петербургском роддоме

Санкт-Петербург, 4 ноября. Грузовой лифт с двумя рабочими упал в роддоме в Петербурге, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Инцидент произошел на проспекте Солидарности, 6. По предварительной информации, рабочие производили ремонт подъемного оборудования. Лифт упал в шахту с высоты третьего этажа.

На место происшествия прибыли экстренные службы. Пострадавших осмотрели врачи скорой помощи.

СМИ сообщают, что двух мужчин госпитализировали, они находятся в реанимации в шоковом состоянии. По данным 78.ru, один из рабочих в крайне тяжелом состоянии.

Правоохранители выясняют причины падения лифта.

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