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Генконсульство Финляндии ожидает наплыва петербуржцев за визами

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Генконсульство Финляндии ожидает наплыва петербуржцев за визами

Санкт-Петербург, 4 ноября. Генеральное консульство Финляндии в Петербурге ожидает потока горожан за шенгенскими визами, сообщили в пресс-службе дипмиссии.

Финские дипломаты попросили петербуржцев заранее подать документы на получение визы. Они отметили, что из-за высокого сезона перед Рождеством и новогодними праздниками выдача виз может производиться дольше обычного.

В среднем для жителей Северо-Западного федерального округа срок выдачи визы в Генконсульстве Финляндии составляет две недели, пишет «Петербургский дневник».

С 1 сентября Финляндия ужесточила правила подачи документов на получение визы. Теперь петербуржцы должны предоставлять выписку с банковского счета.

Ранее сообщалось, что финские власти ужесточат правила покупки недвижимости в стране. Квартиры и дома в Финляндии не смогут купить граждане стран, которые не входят в Европейский союз.

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