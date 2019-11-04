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Исторический фестиваль стартовал в Петербурге к Дню народного единства

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Исторический фестиваль стартовал в Петербурге к Дню народного единства

Санкт-Петербург, 4 ноября. Фестиваль «Мы – великая страна» к Дню народного единства открылся в мультимедийном музее «Россия – Моя История» в Петербурге, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Организаторы фестиваля представили гостям выставку-спектакль оживших скульптур. Благодаря новым технологиям Михаил Ломоносов, Александр Пушкин, Николай Гоголь и другие известные личности «поговорили» с посетителями выставки.

Исторический фестиваль стартовал в Петербурге к Дню народного единства

Петербуржцы также послушали выступление духовых оркестров и барабанщиков Drum Time. Мастера ударных музкальных инструментов давно известны в России.

Исторический фестиваль стартовал в Петербурге к Дню народного единства

Многим понравилась интерактивная выставка «Россия – 20-й век», на которой представлена вся отечественная история. Петербуржцы высоко оценили фестиваль «Мы – великая страна».

Исторический фестиваль стартовал в Петербурге к Дню народного единства

4 ноября во всех регионах страны отмечают День народного единства. Праздник посвящен памяти о событиях 1612 года, когда Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе народного ополчения изгнали польских интервентов из Москвы.

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