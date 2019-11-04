Беглов поздравил с Днем народного единства зрителей БКЗ «Октябрьский»

Санкт-Петербург, 4 ноября. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил зрителей концерта ко Дню народного единства в БКЗ «Октябрьский».

Беглов напомнил гостям об истории праздника. Он отметил, что четыре века назад Россия стояла на распутье, страна была на грани распада. Но Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому удалось сплотить русских и организовать народное ополчение, прогнавшее поляков из Москвы.

«Это заслуга наших предков, которые смогли оставить нам самое главное наследство, нашу любовь и наше единение», — подчеркнул губернатор, его цитируют «Невские новости».

Беглов напомнил, что 4 ноября православные христиане чтят Казанскую икону Божьей матери. Ее считают заступницей русского войска, которая помогла изгнать польских интервентов в 1612 году.

4 ноября по всей России отмечают День народного единства. Во Владивостоке, Омске, Оренбурге, в Подмосковье, Севастополе и в других городах страны проходят массовые гуляния и концерты.