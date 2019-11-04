Утопленника в синих трусах выловили из Средней Невки в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 ноября. Тело мужчины в синих трусах нашел охранник у Елагина моста в Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова в Петербурге.

Инцидент произошел утром 4 ноября, к месту происшествия прибыли экстренные службы. Полиция установила, что мужчина утонул в Средней Невке.

Правоохранители выясняют обстоятельства гибели человека. Как пишут «Невские новости», мужчина в момент заплыва мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

По словам прохожих, ныряльщик незадолго до гибели выкрикивал нецензурные выражения.

Ранее сообщалось, что шестилетний мальчик утонул во время рыбалки. Ребенок находился в лодке вместе со своим дедушкой, но пенсионер не смог спасти мальчика.