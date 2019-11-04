Беглов поздравил петербуржцев с Днем народного единства

Санкт-Петербург, 4 ноября. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил горожан с Днем народного единства. Соответствующая запись появилась на его официальной странице «ВКонтакте».

Глава города отметил, что ленинградцы всегда отличались сплоченностью и силой духа. По его словам, эти качества особенно ярко проявились в годы войны.

«Сегодня память о подвигах отцов и дедов, чувство единения помогают нам воспитывать детей достойными гражданами страны и воплощать в жизнь самые смелые планы», — написал Беглов.

Он пожелал горожанам мира, добра и оптимизма.

4 ноября во всех регионах России проходят праздничные мероприятия, приуроченные к Дню народного единства. Этот праздник появился в 2005 году в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение изгнало из Москвы польских интервентов.