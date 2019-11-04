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Главный синоптик Петербурга рассказал, когда ждать зиму

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Главный синоптик Петербурга рассказал, когда ждать зиму

Санкт-Петербург, 4 ноября. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов расказал, когда придет настоящая зима.

Снег осенью для Северной столицы считается нормальным явлением, заявил специалист. Он добавил, что пока опасаться прихода зимы не стоит.

В Петербурге еще будет теплая погода, температура воздуха повысится и придут дожди, пишут «Невские новости».

По словам Колесова, холода наступят в конце декабря. Долгое время температура воздуха будет держаться на нулевой отметке. Морозы начнутся в январе, такая погода сильно отличается от климатической нормы.

4 ноября в Петербурге воздух прогрелся до 3 градусов тепла, ожидаются осадки в виде снега.

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