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Суд наказал болельщиков «Зенита» за огненное шоу после матча с ЦСКА

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Суд наказал болельщиков «Зенита» за огненное шоу после матча с ЦСКА

Санкт-Петербург, 3 ноября. Петроградский районный суд рассмотрел четыре дела об административных нарушениях после матча «Зенит» — ЦСКА.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, одного из болельщиков арестовали на пять суток за поджог шарфа, а второго — на восемь суток за поджог фаера. Третьему болельщику запретили посещать спортивные мероприятия в течение двух лет, пишут «Невские новости».

Петербуржец пояснил, что праздновал победу своей команды и поджег фаеры. Но правоохранители считают, что он угрожал безопасности других фанатов.

Суд оправдал еще одного мужчину, который якобы бросил под ноги зрителей зажженную петарду. Однако доказательств противоправных действий не нашли.

Напомним, что 2 ноября «Зенит» сыграл с ЦСКА вничью. Главный тренер петербургской команды Сергей Семак был разочарован таким результатом. Он считает, что его подопечные были сильнее армейцев.

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