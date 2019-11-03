Обновленные ограды вернули на фасад доходного дома Галунова в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 ноября. Рабочие вернули ограды балконов на отреставрированный фасад доходного дома купца Галунова в Петербурге.

Узорчатые перила установили 3 ноября, их монтаж осуществил грузоподъемный кран. Петербуржцы позитивно восприняли новость о реставрации дома Галунова. Они ждут полного окончания работ.

Доходный дом строили с 1877 по 1880 годы в центре города на Невском проспекте, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что во время реставрации храма на Васильевском острове нашли уникальную фреску. Икона была обнаружена в нижнем храме церкви Благовещения.

Губернатор Петербурга Александр Беглов неоднократно отмечал, что власти должны сохранить исторический облик города. На реставрацию фасадов выделят средства, полученные от туристичесткого сбора.