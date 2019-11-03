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Синоптики предупредили петербуржцев о мокром снеге с дождем

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Синоптики предупредили петербуржцев о мокром снеге с дождем

Санкт-Петербург, 3 ноября. Облачная погода с мокрым снегом ожидается в Петербурге и Ленобласти в воскресенье, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Небо в течение дня будет затянуто серыми облаками. Прогнозируется мокрый снег с дождем, ветер подует с южной стороны со скоростью до 11 метров в секунду.

Воздух прогреется до 4 градусов тепла, атмосферное давление будет пониженным, пишут «Невские новости».

Ранее синоптики пообещали аномальное тепло в ноябре в Центральной России. Однако такие перемены могут сказаться на самочувствии россиян.

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