Синоптики предупредили петербуржцев о мокром снеге с дождем

Санкт-Петербург, 3 ноября. Облачная погода с мокрым снегом ожидается в Петербурге и Ленобласти в воскресенье, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Небо в течение дня будет затянуто серыми облаками. Прогнозируется мокрый снег с дождем, ветер подует с южной стороны со скоростью до 11 метров в секунду.

Воздух прогреется до 4 градусов тепла, атмосферное давление будет пониженным, пишут «Невские новости».

Ранее синоптики пообещали аномальное тепло в ноябре в Центральной России. Однако такие перемены могут сказаться на самочувствии россиян.