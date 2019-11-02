Полиция задержала злоумышленника, вымогавшего у петербуржца миллион рублей

Санкт-Петербург, 2 ноября. Полиция Петербурга задержала мужчину, который, предположительно, вымогал миллион рублей у жителя Северной столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Вечером 31 октября в полицию Петроградского района обратился свидетель происшествия. Мужчина рассказал, что видел, как двое неизвестных напали на прохожего у дома №50 на Чкаловском проспекте и, применив физическую силу, посадили пострадавшего в черный автомобиль Mercedes-Benz, после чего машина скрылась.

Правоохранителям удалось оперативно найти иномарку. В салоне автомобиля сидел 29-летний мужчина. Полицейские задержали подозреваемого.

Утром 1 ноября к полицейским пришел и сам пострадавший. Он рассказал, что злоумышленники отвезли его к дому №20 по набережной реки Карповки. Преступники угрожали 40-летнему петербуржцу и требовали вернуть несуществующий долг в миллион рублей. Кроме того, нападавшие потребовали у пострадавшего заложить его личный автомобиль Chevrolet Tahoe.

На данный момент полицейские разыскивают соучастника задержанного подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишут «Невские Новости».

Ранее в Петербурге вынесли приговор банде вымогателей из Дагестана. Пятеро злоумышленников требовали у бизнесменов вернуть несуществующие миллионные долги.