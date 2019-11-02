Роспотребнадзор рассказал, как выбрать стеклоомывающую жидкость

Санкт-Петербург, 2 ноября. Сотрудники петербургского Роспотребнадзора дали рекомендации по выбору стеклоомывающих жидкостей для автомобилей.

Роспотребнадзор призвал жителей Северной столицы ответственно подойти к выбору стеклоомывающей жидкости. В первую очередь водители должны обратить на состав средства.

В заявлении ведомства указывается, что стеклоомывающие жидкости не должны причинять вред здоровью, окружающей среде и должны соответствовать установленным санитарно-гигиеническим требованиям.

«При производстве стеклоомывающих жидкостей разрешены к использованию такие спиртовые растворы как: изопропиловый спирт, пропиленгликоли, этиленгликоли, поскольку они не являются токсичными для человека», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Также петербуржским автолюбителям советуют обращать внимание на содержание метанола в жидкостях. Метиловый спирт, несмотря на то, что хорошо чистит стекла и является дешевым, — сильный кумулятивный яд, который негативно влияет на работу нервной и сосудистой систем. В Роспотребнадзоре напомнили о запрете использования метилового спирта в средствах по уходу за автотранспортом.

Петербуржцев призвали покупать стеклоомывающую жидкость только в установленных местах торговли.