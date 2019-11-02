Политолог объяснил, почему Беглов лично проверяет готовность служб Петербурга к зиме

Санкт-Петербург, 2 ноября. Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил Кировский район и лично проверил, насколько хорошо службы подготовились к зиме. Глава совета МО образований Северной столицы и политолог Всеволод Беликов подчеркнул, что такая активная работа главы города говорит о его желании обеспечить высокий уровень решения любой задачи.

В ходе визита, состоявшегося 1 ноября, Беглов осмотрел снегоуборочную технику. На 92 объектах дорожной сети Кировского района будет работать 156 спецмашин, из них 138 всесезонные. Также закуплена специальная техника для уборки внутридворовых участков. Кроме того, уже подготовлен снегоплавильный пункт, который сможет перерабатывать до 3,5 тысячи кубометров снега в сутки. Он будет обслуживать Кировский и Красносельский районы.

К 1 декабря в Кировском районе завершатся работы по технологии «холодный чердак», которая позволит решить проблемы с образованием на крышах сосулек и наледи, возникающей из-за перепадов температур. К 2020 году эта система будет установлена во всех районах Петербурга. В ходе визита в Кировский район Беглов проверил ремонт кровли в одном из домов по улице Зайцева.

Как отметил Беликов, Северная столица уже готовится к зиме, и это логично, что губернатор хочет лично проверить, как исполняются его указания.

«Считаю, что такое пристальное внимание к этому вопросу оправдано и обоснованно, так как на совещаниях и заседаниях проблема обсуждается, но чтобы в ней предметно разобраться, нужно пообщаться с непосредственными участниками процесса — с горожанами, которые дают обратную связь, с бригадами, с мастерами и управляющими компаниями», — пояснил политолог.

Кроме того, Беликов рассказал «Невским Новостям», что перед принятием любого решения хороший руководитель должен лично оценить ситуацию. Также эксперт подчеркнул, что Петербург — достаточно большой город, в каждом из районов которого работа организована по-разному. Чтобы обеспечить гибкую и эффективную систему управления, градоначальнику нужно самому знакомиться со всем происходящим.

«Это мы сейчас и наблюдаем в политике Александра Беглова. И только понимая всю ситуацию, губернатор сможет где-то поддержать, а где-то и сменить направление, если это требуется», — заключил Беликов.

Ранее сообщалось, что губернатор Петербурга проверил работу детского сада на Канонерском острове. Помимо этого, Беглов оценил снегоплавильни на проспекте Стачек.