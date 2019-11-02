Беглов проверил работу детсада и снегоплавильни в Кировском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 2 ноября. Губернатор Петербурга Александр Беглов проинспектировал Кировский район, проверив ход ремонтных работ Путиловской набережной, работу детсада на Канонерском острове и снегоплавильни на проспекте Стачек.

Губернатор распорядился, чтобы до конца года Путиловская набережная была благоустроена. Кроме того, он получил рабочим сделать отбойник, чтобы машины не разносили грязь.

«Мы сделаем дополнительный поребрик, и все будет хорошо», — сказал Беглов.

После он отправился в детсад, страдающий от близости ЗСД. Глава города удостоверился, что проблема была решена и в садике установили специальные защитные шумовые экраны.

Следующим пунктом маршрута Беглова был дом на улице Зайцева. Здесь он поднялся на чердак, чтобы проверить установку системы, защищающую от образования наледи и сосулек на крыше. Побывал губернатор и в микрорайоне у станции метро «Автово» и лично удостоверился, что просьбы жителей были выполнены: появилась детская площадка, велодорожки, установлены камеры видеонаблюдения и новые мусорные контейнеры, пишут «Невские новости». Отдельное внимание Беглов уделил проверке снегоуборочной техники и снегоплавильной станции на проспекте Стачек. По его словам, этот комплекс способен за сутки обрабатывать 3,5 тысячи кубометров снега.

«Мы сейчас разбираем вопрос, что нам еще нужно на северо-западе и на юго-западе поставить установки», — пояснил Александр Беглов.

При этом губернатор заметил, что это «удовольствие не из дешевых»: одна установка стоит полмиллиарда рублей.