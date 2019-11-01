Трейлер снятого на «Ленфильме» клипа Линдеманна появился в Сети

Берлин, 1 ноября. Трейлер нового клипа лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна на песню Knebel появился на официальном YouTube-канале музыканта. Ролик был снят на студии «Ленфильм» в Петербурге.

В 11-секундном трейлере можно видеть, как одетый в белый костюм Линдеманн прикован цепью ко дну. Кажется, что он без сознания, но внезапно Тилль открывает глаза и начинает оглядываться, сообщает Пятый канал.

Портал 78.ru уточняет, что фронтмен Rammstein снимет на петербургской студии сразу три ролика, и в одном из низ появится певица Светлана Лобода. По данным таблоидов, Линдеманна связывают с Лободой не просто дружеские, а даже романтические отношения. 18 октября стало известно, что музыкант был одним из гостей на вечеринке в честь 37-летия Лободы. Совместные фото с Тиллем она опубликовала в своем аккаунте в Instagram.

Слухи о романе Лободы и Линдеманна появились в 2017 год, а в 2018 году певица родила дочь, которую назвала Тильдой, правда, имени отца ребенка певица не раскрыла. О том, что с Тиллем ее связывает больше чем дружба, звезда поведала в интервью Ксении Собчак. Певица призналась, что очень счастлива, что в ее жизни есть такой мужчина. С ним, по ее словам, она чувствует себя «маленькой кошечкой».